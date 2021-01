Ariane FERNANDES (GODIVEAU)

Contrôleur financier pour les filiales françaises du Groupe TUI (côté à la bourse de Londres, FTSE 100), j ai rejoint le groupe en tant qu'auditeur interne international en 2008, après une première expérience en cabinet d audit.

Aux côtés des Directeurs financiers des principales filiales françaises du groupe, j ai participé aux opérations de fusion des tour-opérateurs Nouvelles Frontières et Marmara et d'ouverture de capital de la compagnie Corsair. Dans ce contexte de profonde mutation, mon rôle de contrôleur financier a consisté à améliorer l'environnement de contrôle interne, garantir l'application des procédures groupe et à fiabiliser les informations comptables et financières communiquées au groupe et au marche.



Mes compétences :

Audit

Tourisme

Voyage

Gestion de projet

Comptabilité générale

Due Diligence

Contrôle financier

Normes IFRS

Fusions acquisitions

Contrôle interne

recommandations adressées au management

la supervision

Visual Basic for Applications

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Business Intelligence