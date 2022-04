Mustapha KHERBOUCH

Après une formation de BAC+4 et une expérience de +7ans dans le métier de finance, je suis actuellement à la recherche d’un financier à fin de réaliser les missions indicatifs ci-dessous :

• Assurer la coordination optimale de toutes les activités de la Direction Financière



• Conseiller la Direction en matière de définition de la stratégie financière de l’établissement ainsi que des moyens requis pour sa mise en œuvre ;



• Rationaliser la gestion des ressources financières de l’établissement



• Recherche et procuration des ressources financières externes en temps utile et au moindre coût ;



• Assurer la fiabilité et l’exhaustivité dans le recueil, traitement, contrôle et exploitation des informations économico-financières de l’établissement



• Délivrer en temps utile des Etats financiers traduisant avec fiabilité la situation patrimoniale de l’établissement en conformité avec la législation comptable et financière locale.



Pour toutes proposition poste merci de me contacter sur



KHERBOUCH MUSTAPHA



Tél : 0653257524

0612767766

E-mail : m.kherbouch@gmail.com



Mes compétences :

Elaboration Budget

Analyse Productivite

Comptabilité

Contrôle de gestion

Gestion Tresorerie

Sage Hotix Opera

Informatique

Audit

Finance