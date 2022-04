Samiha KHERBOUCH

Assisstante de production au MAV depuis 2005 mes objectif :

* suivi les fiches de realisation par atelier.

* les comptes rendues par moi.

* faire le calcul des OTD et TSC.

* faire les demandes d`achats et suivi les demandes de ( traveaux + intervintions des outillage).

* calculer le taux de rebut par matricule.

* suivi PDCA des annomalies.

* saisie les demandes de ( conge + attestation du travaille et salaire ···) sur systeme orokawrtz.

Suivi le taux d`absentiesme par matricule.

* valoriser les rebuts drapage par semaine.



Depuis 2018 :



* gestionnaire de production / ordo



Mes compétences :

Asisstante de production maroc aviation

2003-2005. Deplome / TMC transformation des matere