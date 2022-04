J. GUILLOT

Après plusieurs années passées en tant que fonctionnaire chez France Télécom à Paris puis à Montpellier, j'ai déménagé à Carcassonne et démissionné de mon travail.

J'ai tout d'abord travaillé à la création de sites internet en tant qu'auto-entrepreneur.

Après cette expérience j'ai fait de la gestion dans un Office Notarial.

Et suite à mon licenciement économique, j'ai trouvé une formation de VCM (Vendeur Conseil Magasin) à l'IRFA de Carcassonne, et j'ai passé avec succès le diplôme.

Je suis actuellement en recherche active d'un emploi où je pourrai mettre à profit mes expériences passées ou remettre tout en question et redémarrer une nouvelle carrière.

Vous pouvez consulter ma fiche descriptive et me contacter à tout moment. Je ne manquerai pas de vous répondre et je suis prêt à venir vous rencontrer pour exposer mes attentes.



Mes compétences :

Gestion

Accueil des clients

Informatique

Vente

Graphisme

Autonomie

Aisance relationelle

Dynamisme