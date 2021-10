J-Marie CLTRBA

Zone Géographique : France, Iles de France, Rhône-Alpes, PACA, DOM-TOM.



Toujours à l écoute d'opportunités à l international.



25 ans d'expériences dans la promotion immobilière et dans le Médico-social. Direction Général, direction centre de profit.

Developpement portefeuilles d'affaires multi-produits ( logements, logements sociaux, Résidences gérées, bureaux, programmes mixtes)

- Pilotage de structure comme DG, de Direction investissement et opérationnelle,

- Pilotage Fondation Médico-social,

- Pilotage d'opérations immobilières,

- Pilotage d'opérations aménagements et

Direction, pilotage juridique, financier, technique, management d'équipe pluri-disciplinnaires.



Mes compétences :

Management

Finance et gestion

Vente

Strategie Marketing

Relations publiques

Gestion de projet

Direction générale

SAP ERP

Business development