Bonjour,



Je suis actuellement en recherche d'une nouvelle activité professionnelle dans les métiers de la gestion (logistique, comptabilité, achats,...) après avoir été durant 12 ans professeur titulaire sur poste spécifique STS au lycée Oehmichen de Châlons en Champagne (Education Nationale). Les enseignements dont j'avais la charge concernaient la filière économie-droit-management et les matières professionnelles "transport et logistique".

Mon objectif est de trouver un poste dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé, avec une nouvelle orientation vers la fonction comptabilité/contrôle de gestion.



Durant mon parcours professionnel diversifié, j'ai été amené à occuper différentes responsabilités dans les fonctions logistiques de plusieurs grandes entreprises. Par ailleurs mes activités associatives mont permis de développer une bonne connaissance dans le domaine de la solidarité internationale et de l'éducation populaire, notamment en lien avec les enjeux sociaux et environnementaux.



Je vous remercie de votre visite.



Jack Eric Lebon



Mes compétences :

Gestion administrative

Logistique

Approvisionnement

Gestion de stock

Gestion des transports

Distribution

Production

Économie

Écologie

Enseignement/formation