Jacky BARBIER

Consultant spécialisé dans les systèmes d'information décisionnels.



• ETL : SQL Server Integration Services (SSIS), Oracle Data Integrator (Ex Sunopsis), Informatica.



• Reporting : SQL Server Reporting Services (SSRS), Business Objects XI R2, Sharepoint



• OLAP : SQL Server Analysis Services (SSAS).



• Business Intelligence : Suite Microsoft BI SQL Server 2008 R2 / 2012.



• Gestion de projet : Estimation, planification, coordination, rédaction des documents.



• Certifications: MICROSOFT – BUSINESS INTELLIGENCE

MCITP: BUSINESS INTELLIGENCE DEVELOPER 2008



PRO: Designing a Business Intelligence Infrastructure Using Microsoft SQL Server 2008

TS: Microsoft SQL Server 2008, Business Intelligence Development and Maintenance.



