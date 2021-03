Jacky BUESSINGER

DIPLOMES ET FORMATIONS



2018 SSIAP 3

2011 Formation « Gestion d’une station carburants »

2010 Formation « Management ».

2009 Formation « Gestion de crise ».

2007 Formation à la prévention et à la sécurité en hypermarché.

2006 Formation de formateurs.

2004 Formation « Habilitation électrique » H0B0

2000 Formation « Gestion du temps ».

1997 Formation « Analyse des accidents de travail par la méthode de l’arbre des causes ».

1997 Formation CHSCT.



1993 DUT Hygiène et Sécurité à Lorient.





EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2017 - 2019 Responsable Sécurité Sûreté Université de Valenciennes

2008-2017 Responsable Unique de Sécurité d’un centre commercial (article 123-21 du CCH)Responsable Sécurité et Prévention (300 salariés – Plus de 30 000 clients/semaine)

Chargé d'une station carburants, des prestataires extérieurs (sociétés de sécurité, de nettoyage et des espaces verts)

Acteur actif dans la mise en place de la certification « Qualité » du centre commercial

Acteur actif dans la mise en place du dossier « Pénibilité »Interlocuteur de la Commission de Sécurité, CNPP, assureur, bureau de contrôle.

2003-2008 Responsable Sécurité, Qualité et Prévention des risques.

2002-2003 Manager Commercial.(gestion d’une équipe, d’un stock, d’un budget…)

1995-2002 Responsable Sécurité, Qualité et Prévention des risques.

1994 Adjoint à l’officier « Hygiène et Sécurité ». (service militaire)

1993 Stage dans l’entreprise SEARLE INDUSTRIE à Evreux, « Etude et mesure de la qualité des rejets d’eaux et d’air ».



ACTIVITES DE FORMATION



2006 Formateur à la sécurité des Managers Commerciaux Juniors, au siège social CASINO

1996-2006 Animateur Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

1996-2012 Animateur en gestes et postures



Mes compétences :

Chsct

ERP

Formation

Manager

Prévention

Sécurité

Sécurité incendie

SSIAP