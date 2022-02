Jacky CARDONA

- Manager Ste Lepire Événementiel

- Chanteur/Musicien (1963-1971)

- Ingénieur du son et choriste de Mike Brant (1971-1975)

- Journaliste Rédacteur en chef du magazine "Star Magazine"(1976-1981)

- Créateur et Directeur de Radio 9 (radio privée Gironde) (1982-1997)



Manager Ste Lepire Événementiel

- Animateur soirées privées, Meetings politiques

- Défilés de mode, Élections de miss

- Évènements sportifs (speaker officiel du FC Libourne St Seurin depuis 1982)

- Création d'évènementiel (showrooms Volkswagen, Ford, Brico-Dépôt, Sud-Ouest Remorques

- Animateur-Speaker-Responsable commercial UAL Rugby



Mes compétences :

Web Création de sites Internet

Management



Chanteur/Manager/Animateur/Journaliste/Créateur d'évènementiel... Il a touché à tout!

C'est en 1962 qu'il commence sa carrière de chanteur, puis devient choriste et ingénieur du son de Mike Brant en 1971 jusqu'en 75...

Il fut à l'origine de la transformation de l'orchestre "Goldfingers" de Toulouse en...groupe "Gold" à la demande de Charles Talar producteur et Paco Rossaleni batteur de Mike Brant, et quo-producteurs du groupe,en devint le premier manager avant de laisser sa place à Francis Delmas membre du groupe.

En 1976, il devint l'assistant des "jumeaux" Hubert et Georges Baumann ex-managers de Mike Brant,puis le premier assistant de Humbert (Mémé) Ibach producteur de Karen Chéryl, puis journaliste et Rédacteur en chef du mensuel "Star Magazine" propriété des frères Baumann jusqu'en 1982, année où il créa en Gironde la plus grosse radio privée... "Radio 9".



Il est aujourd'hui le conseiller artistique de ses deux amis auteurs-compositeurs-interprètes Jean-Paul Cara "Monsieur Eurovision" (L'oiseau et l'enfant, 1,2,3, le Papa pingouin, Humanahum...) et Mike Shannon ex-leader des "Chats sauvages", créateur entre-autres du célèbre tube "Derniers baisers".

Il s'est spécialisé dans la création d'évènementiels. Audi, Volkswagen, Ford, BMW font appel à lui pour le lancement de leurs nouveaux modèles. Les municipalités comme St Emilion, St Seurin sur l'Isle...en appelle à ses commentaires et adaptations musicales pour leurs salons et feux d'artifices.

Depuis près de 15 ans,des enseignes telles que Leclerc, Intermarché, Carrefour, Les Galeries Lafayette... s'en sont fait leur "complice".

Son sport préféré le football!

Speaker Officiel depuis 1982 de l'AS St Seurin, puis de l'ASL, puis du FC Libourne-St Seurin et aujourd'hui du FC Libourne et de l'U.A.L (rugby) il détient le record des animations d'évènements footballistiques avec ses 1390 matches atteints fin juin2021 !

Un record d'Europe, voire peut-être mondial d'après Christophe Pacaud( RTL). Les journalistes sportifs l'ont surnommé..."The voice"!

Le crooner continuant à se produire également lors de galas à travers la France où il présente un répertoire taillé sur mesure.."Chansons de ma jeunesse !"...avec bien entendu un clin d'oeil à son ami Mike Brant.



Gerald Levrault (Télé Z)



Mes compétences :

Animation

Soirées privées