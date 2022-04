L'entreprise bat agri 33 a vu le jour le 1er janvier 2008 à sa tête deux gèrent M. Jonathan Speziali et Melanie Carpentey



l'entreprise et située à Monségur en Gironde disponible sur l'Aquitaine



les activités de l'entreprise sont : Entreprise général du bâtiment ,la mise à disposition de manœuvre tout corps d'État dans le bâtiment et de consultant viticole



vous trouvez sur notre site internet nos prestations



Mes compétences :

Bâtiment

Cariste

Manoeuvre

Nettoyage

Couverture