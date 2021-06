Jacqueline ALLAN

Manager expérimenté, conseiller stratégique et analyste au niveau national et international pour les politiques scientifiques, technologiques et industrielles.



15 années d’expérience dans le domaine du développement de la stratégie, de l’organisation et de l’évaluation.



Fortes compétences en management de projet, vaste réseau international de relations, très bonne aptitude à communiquer.



Capable d’apporter des solutions adaptées et de haute qualité à des problèmes complexes, autonome et apte à collaborer en équipe dans un environnement dynamique et multidisciplinaire et dans le respect des délais.



Auteur de nombreux rapports sur les stratégies scientifiques, technologiques et industrielles.



Compétences clés

Management de projet dans plusieurs domaines stratégiques:

- Elaboration de plans stratégiques avec adhésion de toutes les parties prenantes.

- Prise en compte de données d’entrées très diversifiées, fortes compétences analytiques.

- Définition des cadres de référence, gestion des ressources et suivi des résultats.

- Remise de rapports et de projets dans le respect des délais et des exigences de qualité.

Elaboration de stratégies par le travail collaboratif:

- Collaboration avec une grande diversité de groupes scientifiques, technologiques, industriels et politiques, au niveau national et international, et implication de consultants, grande expérience de la collaboration avec les secteurs public et privé.

- Gestion des comités internationaux de l'OCDE et d’organismes politiques nationaux impliquant des représentants de directions d'entreprises, de gouvernements et d’universités.

Communication:

- Excellente capacité de rédaction et de communication orale permettant de communiquer des messages à un large éventail d'auditoires.

- Grande aptitude à rapidement analyser, filtrer et présenter les informations.

Réseau:

- Maintien d’un réseau formel de contacts internationaux en constante évolution dans des domaines tels que : innovation, politique industrielle et technologique, évaluation, recherche, développement et déploiement, participation des pouvoirs publics et politique de développement de compétences et d’éducation.