Jacqueline JACQUELINE NASSA (NASSA)

Inscrite dans le secteur associatif depuis 9 ans et titulaire du CAFDES, j’ai occupé 6 années durant le poste de responsable de secteur enfance (4 à 18 ans) où j’ai géré avec succès des dispositifs de loisirs mais aussi d’éducation, conduit différents types de projets, managé des équipes, répondu à plusieurs appels à projet et gérer des budgets. Pendant la formation CAFDES (2013-2015), je me suis investie dans les stages d’application (22 mois), assurant des missions de « chargée de mission » dans le secteur de l’ASE et la PJJ puis dans le domaine du handicap (ESAT). Après un intérim de 3.5 mois (août à décembre 2015) de poste de chef de service éducatif, je recherche activement un poste de Direction d’organisation sociale et médico-sociale.



Mes compétences :

Réponse aux appels d'offres

Gestion du personnel

Conduite de projet

Evénementiel

Communication