Jacques-Armand DUPUIS

Titulaire d'un DUT de Gestion de d'Organisation du Document dans les Organisations et d'une licence professionnelle en information - communication spécialisée dans les nouveaux médias, je me suis dirigé vers le secteur de l'automobile qui me passionne.



Après avoir effectué mon premier stage au sein de la rédaction d'Auto Plus en qualité de documentaliste, j'ai poursuivi mes études en me spécialisant dans la rédaction dans les nouveaux médias.



Ces études se sont terminées par un stage dans une société de communication spécialisée dans le sport automobile (Zone Rouge). J'y ai occupé le poste de rédacteur web pour le site AUTOhebdo.fr. J'ai également rédigé des traductions pour le site WRC.com et j'ai assisté l'attaché de presse d'un championnat de courses automobiles (les World Series by Renault).



En parcourant toute l'Europe, je me suis occupé de la rédaction, de la relecture et de la publication des communiqués de presse. J'ai été également en charge de la mise à jour des résultats et des classements sur les sites Internet de Renault Sport.



Cette expérience me permit de savoir travailler rapidement et efficacement, en ayant d'importantes responsabilités à assumer.



Je suis actuellement journaliste - rédacteur web à AUTOhebdo.



Mes compétences :

Archivage

Automobile

Organisation

Recherche

Rédaction

Rigueur

Sport

Traduction

Veille