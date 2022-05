Sabrina HERVÉ

Après avoir exercé le métier de Chef de projet éditorial pendant 1 an et demi, j'ai été licenciée économique en août 2014 suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise S3G Com. Une expérience qui m'a appris à être force de propositions, à mobiliser une équipe, à démultiplier mes atouts afin de contribuer à la survie de l'entreprise.



J'ai créé ma propre entreprise et largement contribué à la naissance du magazine gratuit Le Sud Girondin. Responsable de l'ensemble de la publication sur les parties : éditoriale, graphique, communication, je développe en parallèle mon agence de communication locale.





Mes compétences :

Indesign CS5

Illustrator

Dreamweaver CS5

Adobe première

Photoshop

Créativité

Imprimerie