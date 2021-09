Jacques BALAND

FORMATEUR - Commerce et Distribution :

Cadre-Manager en grande distribution, 20 ans dexpériences, je suis à la recherche d'une fonction, à travers laquelle je souhaite transmettre par la Formation mes compétences sur les techniques de Management et de Marchandising, dans la Gestion dun Centre de Profit.



Compétences :



La gestion dun centre de profit :

Politique Commerciale de lEnseigne.

Gestion Commerciale et Administrative.

Prévisions Budgets Marchandising.

Approvisionnements et Stocks.



Le Management :

Recrutement Formation.

Gestion du Personnel.

Contrôles du Travail Effectué.



Organisation du Travail :

Définitions et Planifications de lActivité.

Applications des Procédures.

Définir les objectifs commerciaux

Réunions commerciales - actions correctrices



Les Achats La Négociation :

Référencements et Achats des produits.

Négociations : Conditions Générales de Ventes.