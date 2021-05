Du bâtiment à l'information numérique pour revenir au travail manuel (mais aussi à l'écriture), un itinéraire motivé par la curiosité et le désir de création. Quelques constantes : la conceptualisation au service du concret, la technique au service de l'usage, la simplicité des solutions, le sens et l'utilité des réalisations dans un monde caractérisé par la complexité et le superflu.