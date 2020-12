Jacques CHAUVIRE JACQUES (CHAUVIRE)

La direction d’une BU et des opérations pendant 10 ans me permet de vous proposer mon expertise dans le management des équipes.

Homme de terrain, je suis particulièrement passionné par l’organisation des ateliers et des flux pour l’amélioration de la productivité, des coûts et des délais.

Je suis très attentif à la sécurité des personnes et des équipements.



Mes compétences :

Management

Lean supply chain

Gestion des ressources humaines

Chaine logistique

Gestion administrative

Gestion des stocks

Gestion budgétaire

5S

Norme HSE

Lean management

Sécurité

Gestion de la production

Continuous Improvement

Autocad

Microsoft Office

Oracle

Lean Manufacturing

Managerial Skills > Staff Management

Plastics Industry

Synthetic Resins > Thermoplastic Resins > Polyethy

Oracle 11i

Oracle 2000

Oracle 6

Oracle 7

Oracle 8

Oracle 9