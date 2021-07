Jacques FRISCH

Frank Donven et moi-même, on a fondé en 2016 la société FirstAlloys SA (FA).

FirstAlloys est une société anonyme spécialisée dans le négoce et la distribution de ferro-alloages et minéraux pour le compte de producteurs renommés dans l'industrie du soudage et de la fonderie ainsi que dans les domaines du réfractaire, de la sidérurgie et d'autres industries des métaux.



On peut offrir une large palette de produits:



SOUDAGE:

- Ferro Silicium 45%

- Leucoxene / Rutile

- Magnesite (MgO)

- Bauxite

- Manganese Metal

- Copper & Tin & Bronze Powder



REFRACTAIRE

- Silicon Carbide (SiC)

- Bauxite

- Corindon

- Andaluiste



FOUNDRY

- Silicon Carbide Metallurgical (TOP SiC)

- Briquettes (SiC, FeSi , FeMn)

- Ferro Silicium 75%

- Ferro Manganese

- Ferro Chrome

- Pure Iron



OTHER PRODUCTS

- Magnetite

- Ferro Silicium 15%



