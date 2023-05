Jacques GANUCHAUD

Diplômé de Grenoble INP - Génie Industriel filière ICL(Ingénierie de la Chaîne logistique), je me suis spécialisé dans le domaine de la logistique.



Ingénieur de terrain, j'aime travailler en contact avec les opérationnels et les différentes composantes du process industriel. La compréhension des processus me permet d'être force de proposition sur des projets de réorganisation et d'amélioration de la production (méthodes lean).



J'ai été amené à travailler sur des projets divers allant de l'optimisation et la fiabilisation de processus de picking à la réorganisation d'ateliers et de processus de production en passant par le management d'une équipe de production.



Je suis ouvert à toutes opportunités dans le domaine du lean et de l'industrialisation. Je suis mobile partout en France et dans le monde.



Mes compétences :

Microsoft office

Lean Manufacturing

ERP SAP

Gestion de projet

Qualité

Gestion des stocks

Gestion de production

Génie industriel

Supply chain

Ingénieur

Recherche opérationnelle

Achats

ERP

Logistique

AutoCAD

Implantation

Organisation du travail

Industrialisation