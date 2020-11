Jacques GOYENS

Diplômé de l'Université catholique de Louvain, j'ai entamé une carrière d'enseignant de français et d'histoire dans une école secondaire bruxelloise. A 40 ans j'ai ajouté à mon cursus un diplôme d'enseignement de la langue italienne. A 57 ans, j'ai abandonné l'enseignement pour me consacrer à une autre passion, l'écriture. En une douzaine d'années, j'ai écrit et publié 3 romans, deux recueils de poèmes, deux récits de vie et récemment un recueil de nouvelles "L'insondable énigme" sur le thème inépuisable de la femme. Je participe à la vie de plusieurs associations littéraires dont je suis membre. Je suis aussi passionné de musique et j'ai autrefois tâté du violon, mais faute de temps et vu l'exigence de cet instrument, j'ai dû abandonner. J'aime beaucoup observer les gens, leur comportement, leurs qualités et leurs défauts, ce qui m'apporte l'essentiel de mon inspiration. L'occasion m'en est fournie aussi bien dans la vie quotidienne que dans les voyages.

Cet été 2013, j'ai obtenu le prix de la nouvelle dans le cadre de la "Journée du livre de Sablet" (Vaucluse)

L'année 2014 a été celle d'une nouvelle publication, un essai "La France en dix leçons". C'est une étude des divers aspects du pays et de la société française. Une synthèse qui allie l'objectivité et une touche personnelle, fruit d'une observation de trente années.

En 2017, un second essai a vu le jour sur les "Villes-carrefours de civilisation".



Mes compétences :

Nature

Musique classique

Géographie

Histoire

Langue française

Littérature française