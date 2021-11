Jacques JACQUES POULIQUEN (POULIQUEN)

*Postes ciblés : Directeur de site industriel, Directeur / Responsable Industriel, Directeur / Responsable Technique.



*Points forts :

- Gestion de centres de profit C.A. > 10M€

- Management d'équipes pluridisciplinaires > 100 personnes

- Gestion et Management de Projets Méthode et rigueur avec adaptation rapide

- Qualités relationnelles et Investissement personnel Autonome et Intuitif.



*Compétences :

- Élaboration et mise en oeuvre de Business Plan à 3 ans, de Revue de Direction, de plan stratégique d'investissement de site et de budget associé.

- Gestion financière de la rentabilité de site, reporting et suivi financier des affaires, développement et pérennité des activités en termes commerciaux et techniques.

- Organisation et suivi des services Projets, R&D, BE, BM, Production, Qualité, Chantiers, RH, Achats.

- Responsabilité de la Sécurité au travail, animation du dialogue social, interlocuteur direct auprès des instances représentatives du personnel (CSE).

- Mise en place et respect des procédures - processus QHSE (ISO 9001 / 14001, EN9100, MASE / OHSAS 18001, 5S, LEAN Manufacturing, ).

- Maîtrise des Réglementations, Normes, Calculs (Bureau Véritas, SOLAS, NORSOK, Eurocodes, CM66, DTU39, NV65, calculs éléments finis, RDM)



*Secteurs "Métier" : Aéronautique - Industrie - Navale - Offshore - BTP - TP - Pétrochimie



Mes compétences :

Management de projets

Reporting et suivi financier

Suivi technique ( BE-BM-Production-Chantiers)

Suivi et Organisation SAV

Management d'équipes

Appui Commercial

Chiffrages - Devis - Réponses à appel d'offres

QHSE

Direction Générale