Karine HEBERT

Responsable des Ressources Humaines au sein de Bouygues Energies et Services Région Val de Seine, Maintenance Industrielle pour plusieurs agences situées et Haute et Basse Normandie (Rouen, Le havre, Caen et St Lo) : Prestataire de services en électricité dans les milieux industriels et tertiaires ; Prestataire de services en maintenance industrielle sur un niveau national. 550 collaborateurs;







Mes compétences :

Ressources Humaines

Recrutement

Formation

droit social