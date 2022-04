Karine HEBERT

Assistante en Ressources Humaines, j’ai pu acquérir au travers d’expériences diversifiées une rigueur professionnelle reposant sur la base de connaissances techniques, un solide sens relationnel doublé d’une aptitude certaine à m’adapter selon les exigences du poste.



Mes missions successives m'ont permis d’accéder à une expérience complète et variée dans le domaine de la gestion du personnel.



J’ai pour motivation essentielle d’exercer cette fonction support en offrant une qualité d’écoute, de réalisation et de rigueur dans le traitement et suivi des dossiers confiés.



En poste depuis début 2008 et jusqu'à fin août à la Banque postale, j'ai de plus pu experimenter la gestion des ressources humaines dans un cadre public (et qui plus est en mutation !)



Si tout ceci vous donne envie de me rencontrer, n'hésitez pas !



Mes compétences :

• Excellent relationnel

Autonomie

Discrétion

Dynamisme

Relationnel

Ressources humaines

Sens des initiatives