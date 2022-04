Karine HEBERT

Cela fait 22 ans que j'ai intégré le groupe GIFI qui m'a fait confiance et par le biais duquel j'ai eu la chance de créer différents supports publicitaires que j'ai pu élaborer en integralité, ce qui m'a permis de toucher à toute la chaine graphique. J'ai en effet eu l'opportunité d'arriver dans la cellule publicité en cours de création, ce qui a favorisé mon autonomie, et m'a permis d'organiser une procédure de travail pour arriver à un produit fini.

La diversité de mon travail m'ayant appris énormément tant sur le plan de l'execution qu'au niveau créatif.

Depuis 5 ans, je me spécialise dans le domaine de la direction artistique photo, laissant parler ma créativité dans le stylisme : Un métier passionnant qui m'a laissé entrevoir à quel point l'univers de la représentation est important pour moi.

Répondant à un besoin d'expression orale, j'ai entamé des cours de théatre depuis 3 ans et ai pris conscience que c'était là véritablement, le prolongement de mon métier : Après avoir mis en scène des produits publicitaires, j'apprenais que l'être humain pouvait aussi l'être, les règles structurelles n'étant dans le fond, pas si éloignées.

En parallèle, par le biais de diverses formations, quel plaisir pour moi d'avoir rencontré des professionnels et non des moindres, qui depuis m'apportent tout leurs soutients et m'ont fait prendre conscience de ma valeur !

Je continue depuis à me former sur différentes facettes de la profession de stylistes, mettant en scène tout ce que la vie me donne de mettre en lumière ...



Mes compétences :

AMPATHIE

Beauté

Intuition

Mise en scène

Sublimation