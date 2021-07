SITE AUTEUR: http://syro-write.e-monsite.com/

E.MAIL : esauvat@yahoo.fr



Sitôt en retraite, et remarié à une jeune sculpteur homsiote (Syrie)je me suis pris à écrire. Un irrépressible besoin freiné jadis par la nécessité de travailler, heureusement en de nombreux pays.



Pour moi vivre, c'est conter...

Et je vois le conteur tel un pamphlétaire, un charmeur qui doit capter son public avec des idées bien à lui.



Pour cela je vous ouvre in extenso, sous mon pseudonyme d'André Chevrier, le Radeau de l'Erika, pour vous mettre en garde sur ce que nous-même et nos scientistes faisons de ce pauvre monde par un assortiment de pamphlets écrits à la maniére de...

J'ai aussi choisi Chun Li Sa dans Dia-Dia pour vous conter le 11 septembre 2001 vécu abrupt à Los Angeles...

Maintenant que vous savez que je voyage, mes chiens ou mon chat, vous conteront, mieux que moi, mon autobiographie, quand ce ne sera pas Allah pour un parler plus leste.

Et s'il vous faut du théâtre, j'ai réssuscité Sadam Hussein pour lui faire rencontrer Marilyn Monrôt...



Pour mes derniers jours, j'aide de jeunes syriens et syriennes à faire savoir combien leur pays aime le français qui y écrivent des poèmes, des nouvelles, voir des romans en français pour SYRO-WRITE@



Ma bibliothèque:

Train de vie (A.Chevrier) en e-book chez Akibook

www.akibook.com

Une vie, des chiens (éric Sauvat) en Kindle Book

www.amazon.fr

Les hommes à Iyad (A.Chevrier)

www.amjele-editions.fr

Le Radeau de l'Erika (A.Chevrier) www.manuscrit.com

Quatre contes à contretemps (A.Chevrier) www.manuscrit.com

Comment conduire cette Terre (A.Chevrier) www.manuscrit.com

Une vie, des chiens (Eric Sauvat) www.publibook.com

Guide oriental de savoir-vivre (J.Marrash)www.publibook.com

Guide oriental de savoir-être (E.Sauvat) www.publibook.com

Dia-Dia roman (tome 1&2) (A.Chevrier) www.jepublie.com

Prix Littéraire Naaman 2005 poémes www.biblib.com



