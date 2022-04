Lire et écrire ont toujours été une évidence pour moi, à tel point que je ne me rappelle pas comment mes institutrices ont fait pour m'apprendre cela ...



Enfant, je noircis des pages de carnets intimes. Préadolescente, j'écris de petites histoires dont les personnages principaux étaient mes héros télévisuels favoris. Adolescente, je laisse son mal être sur les pages de cahiers de poésie. Adulte, je continue d’écrire pour mon plaisir et celui de mes proches.



Jamais je ne songe à être éditée. Oui, pourquoi éditer Karine Carville plus qu’un autre auteur ? Et puis, je ne suis ni un auteur, ni un écrivain, je suis une écriveronne. Car tout comme c’est en forgeant que l’on devient forgeron, c’est en écrivant ...



Quand ma route croise celle de Michel Champendal, éditeur, je ne lui dis pas de suite que j'écris. C’est un pari fou entre nous qui donnera naissance, quelques mois plus tard, à un roman sentimental : "Le roman de Marjolaine". Mais la vie n’est pas un long fleuve tranquille et Michel quitte le bateau prématurément.



Être éditée de nouveau ? Je n’y crois pas trop. Pourtant c’est ce roman que Les Editions Passionata choisissent de reprendre en livre de poche. De mon côté, je me lance dans l’autoédition avec "L’arbre de Johanne", un thriller berrichon, car je ne peux me résoudre à livrer mon manuscrit à un autre éditeur que feu mon ami Michel.



Et je continue d'écrire...

"La vieille dame, le Rien... et les autres" regroupe des nouvelles que j'ai inventées au fil des ans.

"Esteb – Entre deux mondes" est un polar-fantastique qui a vu le jour en 2011.

"L'étui de cuir bleu" est une nouvelle sélectionnée par ONLIT éditions pour leur recueil "I love ebooks".

"Le journal de L." est un thriller psychologique paru en 2014.



D'autres projets sont en route, des livres mais aussi de ateliers d'écriture avec les villes qui font appel à moi.



Avant toute chose, je souhaite écrire les histoires que j'ai dans la tête et dans le cœur sans être étiquetée dans un genre littéraire particulier.



Mes compétences :

Littérature

Écriture

Écrivain

Auteur