Patrice BRASSEUR

F&R Conseil, spécialiste de l'informatique professionnelle, propose à ses clients une gamme complète de logiciels, matériels et prestations permettant de les accompagner dans la mise en place de leur informatique. Nos agréments SAGE et EBP prouvent notre capacité à intégrer des solutions de gestion comme la facturation, la comptabilité et la paye.

Pour les besoins spécifiques ou particuliers, notre service développement, spécialisé en Windev et Webdev, a la capacité de créer des logiciels métiers complets et complexes, ou simplement d'apporter aux logiciels standards les modules complémentaires nécessaires aux besoins clients.

Notre service Technique constitué de techniciens de terrain expérimentés et d'une hot-line sédentaire assurent le déploiement et la maintenance des parcs machines de nos clients,

Nos commerciaux, notre bureau d'étude et moi même, sont à votre disposition pour étudier sur site, gratuitement, vos projets d'évolution de votre informatique dans les périmètres d'activités que nous maîtrisons.



Nous sommes actuellement en recherche de nouveaux talents: Commerciaux et consultants en solutions de gestion.



F&R Conseil, 239 rue Henri CADOT, 62700 BRUAY LA BUISSIERE

tel: 0321613400 Mail: pbrasseur@frconseil.com



F&R Conseil est membre de TACTIC, regroupement des entreprises TIC de l'Artois.



Mes compétences :

Sage