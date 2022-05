Ingénieur Généraliste Qualité Sécurité Environnement dexpérience, je peux déployer mon savoir-faire dans de nombreux domaines dactivité ayant trait aux différents processus liés à la satisfaction client, la protection des personnes et de lenvironnement.

Jai acquis une notoriété particulière dans le monde de lexploitation industrielle, des travaux de maintenance, du maintien et de laccompagnement des certifications Iso 9001 ; 18001 et 14001.

Une capacité danalyse rapide et experte des situations complexes, un soutien de la politique QSE dictée par le groupe, un support technique sont des caractéristiques de mon profil de responsable des risques industriels.

Jai exercé dans de grands groupes en France avec des chalenges QSE et ingénieries qui mont permis dévoluer sur les nouveaux concepts QSE et de satisfaire les directives groupe et les obligations réglementaires.

Si mon profil vous convient, Je suis donc à votre disposition pour poursuivre nos échanges.



Jacques Luby



Mes compétences :

QSE

Norme ISO 9001

5s ; 8d ; 6 sigma

Leam