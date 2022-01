Jacques NGUYEN

Spécialisation dans les domaines de l'amélioration continue et performances industrielles ; Mastère spécialisé Bac+6 / Ecole d'ingénieurs du CESI.



Diplômé d'un DUT Génie mécanique et productique et d'une maîtrise QSE.



Actuellement en poste chez VALEO Transmissions / embrayages (Amiens)

-- > Qualité Production site Véhicules Industriels

-- > SPV : Système de Production Valeo



À terme, je souhaite travailler dans le domaine de la qualité, et/ou dans l'amélioration continue.

Le management d'une petite équipe et, par la suite d'une équipe plus importante est un défi que j'aimerais relever.



Mes compétences :

AMDEC/FMECA

Warranty Analysis

Microsoft Excel

Assurance qualité

Audit qualité

Audit interne

Sauveteur secouriste du travail