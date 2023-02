Jacques NOCQUET

Ingénieur agro-alimentaire de formation, je me suis spécialisé dans le développement des procédés et l'industrialisation tout d'abord dans le domaine de la charcuterie traiteur puis depuis une quinzaine d’années dans la crème glacée.

J'ai passé la majeure partie de ma vie professionnelle hors de France, en Suède, au Canada et aux États-Unis, une expérience très enrichissante personnellement qui m'a également permis d’élargir et de consolider mes bases de compétences professionnelles.



Mes compétences :

R&D

Qualité

Management

Gestion de projet

Amélioration continue

Agroalimentaire