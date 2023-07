Dominique JANCZAREK

Bonjour Madame, Monsieur,

Voici quelques unes de mes compétences.

Manager, organiser, planifier et contrôler les activités des différents services

Conseiller et coordonner la production de l'entreprise

Garantir la fiabilité, la performance et l'évolution du matériel

Définir et suivre le budget

Organiser et animer les réunions (sécurité, procédures, qualité, SAV)

Développer les compétences humaines avec le respect du client

Bien cordialement.



Mes compétences :

Autonomie

Réactivité

Services

Organisation

Expertise technique

Rigueur

Budgets

Audit