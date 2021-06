NOVAE AEROSPACE développe depuis une dizaine d’années une offre intégrée de fabrication d’aérostructures complexes capitalisant sur un héritage industriel de plus de 80 ans dans la fabrication d’aéronefs et d’une offre de service performante dans les métiers de l’ingénierie, de la fabrication et du Maintien en Conditions Opérationnelles d’équipements et d’aéronefs civils et militaires.



Le groupe compte aujourd’hui près de 450 collaborateurs répartis entre ses usines de Reims et de Roumanie et de ses bureaux de France, du Maroc et des Emirats Arabes Unis, au travers de trois branches : NOVAE Aerospace Services, NOVAE Aerospace Industry, NOVAE Aerospace Defense.



Notre équipe est toujours à la recherche de nouveaux talents pour renforcer ses équipes.

Transmettez votre candidature à sylvain.pesenti@novae-aerospace.com



Mes compétences :

Recrutement

Sourcing