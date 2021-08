Julien BELLET

Depuis mars 2020: Général Manager for EPTA France SAS



De juillet 2019 à février 2020: Commercial Services Director for EPTA Spa (Group)



De février 2016 à juin 2019: Group After-Sales Director for EPTA Spa (Group)



Septembre 2010 à janvier 2016 : Directeur Service Clients France pour le groupe Epta



Septembre 2008 à aout 2010 : Directeur Technique au sein de la D.R. Alpes, société Schndler S.A.



2006 à août 2008 : Responsable des projets d’installations neuves sur Haute-Savoie, Pays de Gex

Chef de projet grands comptes « MGM »



2002 à 2006 : Conducteur d’opérations, Pomagalski SA, Voreppe – Transport par câble

Responsable de projets de déplacements, rénovations et modifications d’appareils de remontées mécaniques



2001 (5 mois): Ingénieur Calculs, Renault V.I., Groupe AB Volvo, Lyon Saint-Priest



Hivers 1998-99-00-01 :Moniteur de ski alpin et de snowboard, Ecole du Ski Français des Ménuires



Mes compétences :

Service client

Ski

Responsable

Lean

Chef de projet

Synth�se

Autonomie

N�gociation

Management