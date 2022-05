Philippe ESCOLIER

Actuellement en période de préavis je suis en recherche active. Je veux prendre un poste à responsabilité commerciale.

Deux expériences de 15 années cumulées de Direction Commerciale dans un groupe américain et un groupe financier anglais et toujours dans les composants électroniques , ensembles hybrides avec mécatronique ainsi que de la connectique.

La base de mes connaissances techniques est la mécanique et j'ai su apprendre les composants électroniques passifs ,les hybrides, les capteurs ainsi que les connecteurs et je reste ouvert à toutes nouvelles technologies.

Les secteurs d'activités de mes clients sont l'automobile, l'avionique,la défense, l'industrie et le médical, mes réseaux de distributeurs sont des spécialistes nationaux et des distributeurs globaux.

Je saurai apporter et adapter mes expériences ainsi que mon réseau de connaissances clientèles pour fédérer une équipe au sein d’une société ou d’un groupe international multiculturel et garder le contact avec les clients ainsi que le réseau de la distribution.









Mes compétences :

Électromécanique

Electrotechnique

Electronique

Customer Relationship Management

Direction commerciale

Esprit d'équipe

Recrutement cadres