Jade CONSTANT

J'ai commencé ma formation professionnelle avec la Bijouterie-Joaillerie, que j'ai étudié et pratiqué entre 2008 et 2012 (BMA Art du Bijou et du Joyau) et entre 2014 et 2016 avec un DMA. En parallèle, j'ai également étudié les Arts Plastiques en Ecole d'Art où j'ai eu plusieurs expériences dans différentes écoles : Marseille, Avignon mais c'est surtout à La Seyne-sur-Mer où j'ai le plus développé et pratiqué la création artistique par le biais du dessin, de la photographie, du montage vidéo, de l'infographie, de l'écriture, et de l'assemblage de toutes ces récoltes pour créer une histoire, un thème, une réflexion, etc..

Aujourd'hui et avec ces expériences, je souhaite me consacrer et me projeter dans le domaine de la création digitale. Je suis pour le moment étudiante en Marketing Digital et Communication Social Media à l'école Comnicia. Je souhaite lier l'encre et l'écran et en faire mon métier. Sur le plus long terme, j'ai le projet de travailler de manière nomade car j'ai l'envie de voyager et je suis en quête de liberté, de rencontre et de projet sans frontière.

Pour ma formation, je suis à la recherche d'un stage en Marketing et Communication Digital qui me permettrait de grandir en expérience professionnelle dans ce domaine qui est tout nouveau pour moi mais qui me passionne.