Jade FONTAINE (FONTAINE)

Jai effectué plusieurs remplacements en milieu thérapeutique sur différents sites. Ce qui ma amené à constater que la meilleure des manières dexercer le métier est de pouvoir assurer « un réel suivi ». Celui-ci nest pas toujours évident en milieu hospitalier avec les courts séjours de nombreux patients ne permettant pas le constat des résultats.



Mon parcours :

- Un an de formation en préparation au BTS diététique

- BTS diététique Ecole Horizon Santé LYON

- Remplacements à la clinique du Tonkin à VILLEURBANNE (prises en charges diététique en cardiologie , chirurgies digestives et bariatrique , néphrologie , services de dialyse , maternité si besoin et cardiovasculaire)

- Remplacement aux IRIS à SAINT-PRIEST ( centre de rééducation ; prises en charges concernant les troubles de la déglutition , la dénutrition , la rééducation ou léducation nutritionnelle dans les suites d Accident vasculaire cérébrale (diabète-cholestérol-surpoids)

- Remplacement à Saint Joseph-Saint Luc en tant quhôtesse ( vérification du respect des régimes des patients , ainsi que des règles dhygiènes )

- Remplacements à Korian Jassans Riotier en tant que diététicienne (dépistage de la dénutrition, prise en charge des patients (textures et régimes)

- Remplacements en tant que diététicienne au Val Rosay à St didier au Mont dor.

- Diététicienne au service offre alimentaire chez Restalliance. Jai participé du point de vue diététique à lélaboration dune base de données pour un logiciel permettant le croisement de plusieurs régimes. Jai également élaboré des menus et les déclinaisons qui sy prêtent pour les différents clients Restalliance. (restauration collective essentiellement en milieu thérapeutique)

- En cours de lannée 2019, ma collègue et moi sommes intervenues avec prestations et animations pour :

- LE CLUB MED (codir à Landry )

- LOLYMPIQUE LYONNAIS équipe féminine de Meyzieu

- Les Entreprises : Habitat Logement , CADEV , ACOEM, VEOLIA , la pause santé .

- Les Associations