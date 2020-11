Jade LE MAITRE

Ingénieur Techniques de Production, passionnée par les nouvelles technologies, le web et la robotique . Anciennement doctorante à l'université Pierre et Marie Curie, spécialité Robotique.



Le web est mon deuxième lieu de vie: pratiquant une veille quotidienne, je la partage sur les réseaux sociaux quand mes autres activités ne me donnent pas le loisir de la bloguer. Passionnée d'innovations et de technologies, je concilie ces diverses compétences au sein d'un poste mêlant les aspects web et techniques.



Mes compétences :

Veille concurrentielle

Community management

HTML

CSS

Veille stratégique

Veille technologique

E-reputation

Wordpress

Social media

Ingénieur

Veille

Drupal

Communication scientifique