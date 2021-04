Jade PASQUIER

Après un Baccalauréat Scientifique, j'ai intégré le Bachelor Chargé de Projet Digital de l'Ecole Supérieure du Digital de Paris. Ce Bachelor forme des Chefs de Projet polyvalents et m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences dans le domaine du Digital : communication, marketing, webdesign, graphisme, développement (HTML, CSS, PHP) et WordPress.



Passionnée de nouvelles technologies et d'innovation, je suis curieuse et dynamique. Je recherche actuellement un premier stage qui me permettrai d'appliquer mes acquis dans le monde de l'entreprise et de développer de nouvelles compétences dans le digital.



Mes compétences :

Traduction anglais français

Wordpress

Microsoft Office

Adobe XD

Google Sketchup

Réseaux sociaux

Audacity

Théâtre

Adobe Premiere Pro

Adobe Illustrator