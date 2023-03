Jaden ROSAY

Avec enormement d'experience dans le domaine du marketing digital et de la communication, je me suis spécialisé dans la promotion des marques de champagne.

En tant que conseiller en communication chez Equinoxes, je suis responsable de la mise en oeuvre de stratégies de marketing digital personnalisées et efficaces pour aider nos clients à renforcer leur présence en ligne, développer leur image de marque et augmenter leurs ventes.



Mes missions principales incluent :

- Analyse des besoins et objectifs des clients.

- Élaboration de plans de communication et de marketing digital sur mesure.

- Gestion des campagne publicitaires en ligne et optimisation des performances.

- Création et diffusion de contenus de qualité ( articles de blog, infographies, vidéos, etc... )

- Suivi des KPI et amélioration continue des stratégies mises en place.



Parmis mes compétences clés, on retrouve :

- Expertise en SEO, SEA, réseaux sociaux, e-mailing et marketing de contenu.

- Excellente connaissance du secteur du champagne et des tendances du marché.

- Capacité à travailler en équipe et à gérer plusieurs projets simultanément.

- Sens du relationnel et orientation client.