Jaffer SANINI

25 ans dexpériences dans trois champs : socioculturel, éducation spécialisée, formation et évaluation. Ces expériences riches en relation humaine, mont permis de développer des compétences et des savoirs autour de lingénierie et de la pédagogie, des compétences techniques, relationnelles et éducatives.



je vous propose mes services en tant que formateur indépendant.

Diplômé et certifié dans divers domaines, je suis à l'écoute de vos besoins.



Ce qui me caractérise : capacité à créer un esprit déquipe, sens de l'écoute, de linitiative, de lorganisation et des responsabilités.



En tant qu'humaniste, je pense que chacun d'entre nous et peu importe sa singularité, ou sa particularité, doit pouvoir vivre, s'instruire, travailler, s'épanouir et être pris en compte dans notre société. Chacun fait parti intégrante de notre "communauté humaine". C'est à notre société de s'adapter, d'être accessible, juste et solidaire pour tous.



"Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible" : Antoine de Saint-Exupéry

(Texte que jaime bien et dans lequel je me retrouveissu de la page de Nadia C. Directrice d'établissement social médico social. En recherche active)





Envoi CV complet par mail sur demande.



Mes compétences :

Aisance relationelle

Management

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique

Analyse des pratiques professionnelles

Coach Professionnel

Technicien PNL