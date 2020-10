Jakani ABDELKARIM

Actuellement recherche en active d'un poste de géologie.

Mail: jakaniabdelkarim@yahoo.com

Tél: +213662788138-+213664494833

Expérience professionnelle: Diplôme D’ingénieur d’Etat d’option géologie de l’ingénieur en 2014 d’université Kasdi

Merbah – Ouargla.

Attestation du stage:

Stage universitaire au niveau de deuxième année en Ain Temouchent, région de Bouzadjar, (Rouch magmatique),

durant la période du 05 jour

Stage universitaire au niveau de deuxième année en willaya d’Oran et région de Tafraoui, (roche sédimentaire),

durant la période du 05 jour

Stage universitaire au niveau de troisième année en Annaba, présente les travaux menés durant une semaine sur

les roches métamorphiques de cape de Garde du massif de l'Edough.

Stage universitaire au niveau de troisième année en El-Menia, région de Hassi El-Gara présente les travaux menés

durant une semaine sur les roches sédimentologiques.

Stage universitaire au niveau de quatrième année en Mila, (hydrogéologie, MDS et RDM) du 06 jours

Stage universitaire de fine d’étude sur thème: Caractéristiques lithologiques et sédimentologiques des formations

du Carbonifère inférieur de la région de Reggane (Bassin de Reggane, Sahra occidental Algérien)

Stage au DP Sonatrach, Hessi-Messaoud, durant la période du 15 jours

Stage à l’E.N.T.P, Hassi-Messaoud, durant la période allant du: 12/08/2013 au 29/08/2013

Stage à la L.T.P.S, unite de Ouargla, durant la période allant du: 26/01/2014 au 06/02/2014

Stage au DP Sonatrach, Haoud Berkaoui, derant la période allant du: 11/05/2014 au 20/05/2014

Attestation travail:

Activité d’insertion, au la commune d’Ainzegmir-Adrar, derant la période allant du: 01/02/2011 au 31/01/2012

Attestation du travail au Enterprise Abbassi-N, derant la période allant du: 25/12/2012 au 31/03/2013



Mes compétences :

Géologie