Jamais Seul Chez Soi ! SERVICE DE GARDES-MALADES À DOMICILE, MAIS PAS SEULEMENT...

Depuis 2012, le service d'aide à domicile " JAMAIS SEUL CHEZ SOI " est spécialisé dans l' assistance des personnes fragilisées , par un ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE AUX PERSONNES ÂGÉES, A DOMICILE .



Notre équipe exerce une activité spécifique d'accompagnement des personnes âgées, alliant qualité de vie à domicile et soins spécifiques dispensés par :



Des Aides-soignantes à domicile

Des Gardes malades

Des Gardes de nuit.



Nous sommes donc en mesure de vous apporter un accompagnement épanouissant et sécurisant pour votre proche âgé.



Nous collaborons avec le corps médical de proximité pour vous proposer une prestation globale basée sur la préservation du maintien de l'autonomie et l'adaptation d'un accompagnent respectant le mode de vie de la personne âgée, tout en palliant aux difficultés liées à l'âge, à un accident domestique et/ou à une maladie chronique.

Nous prenons également en charge les soins palliatifs à domicile.



Plus d'infos: http://www.jamaiseulchezsoi.be