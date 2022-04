Jamal AHARCHI

Commercial extra véhicules de loisirs toutes marques , avec une spécialisation tout de même sur Hymer.



Intervention sur tous salons et foires expositions en France, aussi pour vos portes ouvertes si besoin.



Tarif à discuter ensemble avant signature de chaque contrat.



Déjà présent sur le salon du Bourget sur Hymer, au festival d'agent sur Hymer , au salon vivons évasions de Bordeaux sur chausson , et autres salons...Dont dernièrement Narbonne.



Me contacter pour dates et disponibilités.



Mes compétences :

Vente directe

Management d'équipe

Reporting

Design

Gestion de la production

Organisation du travail

Logiciel Insitu

Logiciel Planit fusion

Smanager

Bizserver