Jamal AIT IKHFAN

Possède de l’expérience significative dans le travail administratif, la gestion du personnel, le recrutement et le placement en masse des travailleurs qualifiés dans des projets à court et moyen terme, négocier avec des sous-traitants et des fournisseurs, analyser leurs offres de services évaluer leur performance, préparer les contrats d’achats et les conventions de partenariat.

Finances : Réalisation des activités opérationnelles et de soutien à la vente relatives aux placements et aux financements (les échéances de prêts hypothécaires, marges de crédit, dépôts d'épargne, placements, émission de produits d'épargne et de placement), S’assurer divers suivis auprès des membres et clients et s'assurer de la sécurité des transactions et des opérations, en respectant les politiques, les pratiques et les normes en vigueur.

Qualités professionnelles : Organisée, excellentes compétences relationnelles, capable de gérer plusieurs projets et demandes simultanément, grande facilité à travailler avec une équipe de projet, capacité à travailler avec des cultures managériales différentes



Mes compétences :

Triage

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Loans Administration

Request for Information

Health and Safety

Outsourcing

Human Resources

Advertising Campaigns

Insurance Claims > Claims Administration

Administrative Support

Clerical Support

Marketing Management

Project Management

PRI