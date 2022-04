Passionné par les structures métalliques, et les infrastructures de bâtiment et intéressé par la programmation et la modélisation numérique, je suis prêt à m'investir pleinement pour mener à bien un projet de conception et de dimensionnement des ouvrages en génie civil.



Mes compétences :

Robot Structural Analysis

Béton précontraint

Microsoft Excel

AutoCAD

Béton armé

Calcul de structure