Qui sommes nous ?

Service d’accopagnement touristique lors de votre séjour a marrakech & maroc

Bien venue aux clefs (quick tour sarl)prestatair de services d’accueil,haut gamme

Quick tour sarl est un service d’accompagnement personalisé lor de votre séjour a marrakech & maroc.

Cet accompagnement par interlocuteur (privilégié)prevoit entre autre entre autre,

-quand vouspartez en voyage ,vous désirez que tout se déroule au mieu et vous voulez éviter tous les soucie liés à l’organisation de votre séjour.

En tant que member de (quick tour)vous étes en contact avec un interlocuteur privilegié ,votre guide-escort qui vous ouvrire des portes et vous facilité toutes vos démarches pendent le temps de votre séjour à marrakech & maroc.

-les démarches pratique(location de voiture ;réservation diverse)

-l’accompagnement lors de vos déplacement (ex : shopping dans le souk)

--la misadisposition d’unformations sur les pratiques culturelles,les activités dans et hor marrakech ;

-tourisme d’affaire

-conference

-evennementiel

Hebergement/hotel-riad-maison d’hot-hotel aprt services

-convention

-séminaire

-loisir & sport



Plus d’info contacter nous

Jamal belquaid (manager)

(quick tour sarl)

www.quicktour-maroc.com

quickmtour@gmail.com

+212524344275

+212665409849

add/ massira,1a n° 715marakech,maroc