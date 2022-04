Jamal BENHAMOU

Expérience professionnelle :

18 années d’expériences professionnelles dans l’accompagnement à la restructuration et au développement opérationnel de projets d’entreprise, ainsi que dans la vente d’activités de services associées à ces derniers en B2B ; dont 12 ans en qualité de directeur général.



Membre actif au sein des réseaux de lobbying et des principales instances associatives représentatives du secteur des Technologies de l’Information au niveau de la région MENA (Apebi – Astec – Maroc Numeric Cluster – Ijma3,…). Forte sensibilité à l’innovation, dans des contextes projets à caractère multiculturel et transfrontalier.



Intérêt porté sur les sujets relevant de la création d’un écosystème favorable à l’émergence et au développement du tissu industriel des TI, et plus particulièrement sur le segment de l’accompagnement des start-ups.



Principales réalisations :

- Accompagnement d’opérateurs publics et privés à l’acquisition des effets de leviers inhérents aux TIC

- Co-organisation de la 1ère édition du Digital Trends Morocco 2015: #MDSGAM

- Mise en place de dispositifs d’accompagnement au développement de start-up dans le secteur des TIC

- Création et lancement d’un Centre de Recherche et Développement dans le domaine du logiciel

- Accompagnement d’une métropole dans le cadre d’un plan de développement ‘’Smart City’’.

- Redéploiement stratégique et opérationnel d’une SSII sur le Maroc, l’Algérie et les Emirats Arabes Unis

- Restructuration et développement d’une fédération professionnelle afférente à l’industrie des TIC

- Conception et mise en œuvre d’un partenariat public-privé dédié au développement du secteur des TIC

- Relance de l’activité d’une place de marché en ligne

- Développement d’une Web Agency



Spécialisations : restructuration d'entreprises IT, lancement de nouveaux projets IT innovants, business development, partenariats public-privé dans le secteur des TI, relations avec les investisseurs, coaching / mentoring de start ups



Mes compétences :

Direction générale

Recherche et Développement

Conseil en Stratégie

Investors and C level relationships

Travail en équipe

Coachng / Mentoring de start-ups

Développement commercial

Gestion de projets internationaux

Partenariats stratégiques

Lobbying