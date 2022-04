Jamal BOUARFA

Commercial



Prospection, négociation, définition de contrats cadre

Définition de la stratégie et politique commerciale

Élaboration des actions marketing des scenarii de présentations produit

Élaboration des argumentaires commerciaux

Développement et animation d’un réseau de distribution

Expérience, création & gestion d’une SSII en France (1992-1999)



Technique :



Large culture générale informatique permettant une adaptation rapide dans un nouvel environnement

+ Capacité à réaliser des présentations fonctionnelles et techniques des produits

+ Esprit d’analyse et de synthèse + Maîtrise des problématiques d’organisation et de gestion de

tout processus

+ Bonne connaissance des architectures : trois tiers, client/serveur, centralisé

+ Bonne connaissance des systèmes : Linux, OS/400, Mac OSX, Windows



Management - encadrement



+ Recrutement et encadrement des profils Commerciaux et Avant-vente

+ Élaboration des plans de formations et animation des sessions de formation

+ Mise en place de l’organisation du fonctionnement du service

+ Élaboration des outils de reporting et de suivi des actions commerciales

+ Réalisation du prévisionnel de chiffre d’affaires annuel + Gestion du budget





Mes compétences :

Développement commercial