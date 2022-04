Jamal BOUATMANI

Après avoir exercé des responsabilités de Coach Professionnel et de chef de projet chez DELL Maroc, j’ai dans un deuxième temps occupé des postes de Responsable Opérationnel. J’ai été successivement Responsable d’Opération client, Chef de Projet Transition et Responsable Opérationnel d’Activité chez Accolade Membre du Groupe ONA puis Operations Manager chez Solutions RIS. Pendant plus de 12 ans d’expérience j’ai eu à gérer des équipes de plus de 80 personnes et 10 M euros de CA tout en étant le contact privilégié du client donneur d’ordre, J’ai aussi implémenté et démarré plus de 15 Opérations (Flux Sortant / Entrant). Orienté Résultats et créateur d’équipes solidaires on dit que je suis capable de garder le sourire dans les pires moments et de trouver des solutions aux problèmes les plus complexes.



Mes compétences :

Base de données SQL

Support Technique

Prise de RDV

Télévente B2B et B2C

Management de projets

Gestion de la relation client B2B

Gestion de la relation client B2C

Management et Coaching

Word, Excel, Powerpoint, Ms Project