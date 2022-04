BOUDARGAN LTD est une société agroalimentaire basée à Agadir produit et commercialise les huiles d'Argane et d'aures produits naturels, destinées aux industries alimentaire et cosmétique.

La société dispose d’un processus de production très moderne répondant aux normes internationales où les standards de qualités sont respectés à chaque étape de fabrication.



La société est aujourd’hui l’un des leaders Marocains dans la production et la commercialisation d’huiles végétales.



Notre entreprise est spécialisée dans la fabrication et l’exportation de huile d’argan et de produits cosmétiques développés pour le secteur médico-esthétique. Notre objectif est de répondre aux besoins de nos clients en leur proposant des solutions actives et un matériel spécialisé pour les soins du corps et du visage, par le biais d’un service personnalisé et efficace.



Tous nos produits et leurs technologies sont développés grâce à des recherches approfondies et un travail permanent, dans le but d’améliorer les résultats auprès de nos clients et de répondre à toutes leurs attentes. C’est seulement grâce à nos recherches et à nos méthodes scientifiques que cet objectif peut être atteint.



Nous vendons actuellement nos produits dans le monde entier afin de bâtir une relation durable avec nos clients, une confiance basée sur les avantages et le développement mutuels. Nous promouvons constamment la recherche afin de développer des processus impliquant une valeur ajoutée pour nos produits. C’est par un travail constant que nous continuons d’innover afin de garantir à nos clients la meilleure qualité disponible. Nous mettons également à jour nos propres designs pour nos gammes de produits.



Hello everyone!

My name is Jamal Boudali and we are one of the biggest manufacturers and exporters Moroccan company of pure argan oil culinary and cosmetic and Moroccan cosmetics

( soap,shampoo,etc) .

If you are interested in cooperation with our company,please contact us.

We have USDA certification,and we send to many countries all over the word with competitive prices.We can put your own label on the products.



Feel free to contact us!



Best regards



Jamal



email: boudargan@gmail.com

Phone/Whatsapp/Viber : +212 6 61061719/+2126 111 504 64